GameJam+ Madeira decorre este fim de semana

A Startup Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, realiza, entre as 17h00 desta sexta-feira e as 20h00 de domingo, a 2.ª edição do hackathon GameJam+ na Madeira, uma maratona intensiva de 48 horas para desenvolvimento de videojogos, que acontece em simultâneo em diversos países de vários continentes.

A iniciativa, que decorre na Reitoria da Universidade da Madeira, é aberta a todos os entusiastas, desde programadores, designers, estudantes, gamers e outros curiosos. A abertura oficial está marcada para as 17h30 e contará com a presença do secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

A realização do evento na Madeira é possível à luz da participação da Startup Madeira no consórcio eGames Lab, financiado pelo PRR, e que reúne 14 empresas, centros de investigação e Desenvolvimento e entidades públicas e privadas.

Ao longo das 48 horas, as equipas terão acesso ao tema global e irão desenvolver um protótipo de jogo e um modelo de negócio. Para tal contarão com o apoio de mentores especialistas em diversas áreas, tais como design de jogos, marketing e monetização, programação em unity, engenharia de som, modelo de negócio. os participantes e equipas irão focar-se no desenvolvimento de um conceito e protótipo de jogo.

“Além de envolver a comunidade local numa maratona intensiva de desenvolvimento, a Game Jam+ Madeira pretende proporcionar um espaço de networking e partilha entre participantes, entidades locais e especialistas nacionais e internacionais, alavancar o ecossistema de videojogos na região, fomentar a colaboração entre participantes e apoiar as equipas no desenvolvimento de novas ideias”, salienta a entidade organizadora.

O GameJam+ é a maior maratona de aceleração de desenvolvimento de videojogos do mundo. Entre 2017 e 2021, alcançou cerca de 3800 participantes, em mais de 100 cidades de 30 países. Num total, e no âmbito da Game Jam+, foram já desenvolvidos 800 jogos. Esta iniciativa engloba um conjunto de etapas, desde a preparação para a realização deste hackathon inicial nos diversos países e cidades, à incubação das melhores ideias de jogo, eliminatórias continentais, momentos de aceleração do jogo e uma grande final mundial.