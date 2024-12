No âmbito das comemorações do 69.º aniversário da freguesia do Imaculado Coração de Maria, a Junta de Freguesia vai realizar uma Gala de Aniversário no dia 6 de dezembro, às 21h30, no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria.

O evento contará com atuações musicais dos Varejenta e dos Triunviriato, com o programa a contemplar também homenagens a personalidades e entidades que se destacaram na freguesia.