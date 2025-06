Bom dia e bom domingo!

- Machico despede-se hoje do padre Martins Júnior. A missa de corpo presente está marcada para as 10h30 na igreja da Ribeira Seca. A cremação, no Cemitério de São Martinho, será pelas 14h30.

- Em Santa Cruz, na edição do ‘SantaFaz’, às 10h00, a conferência ‘A Improvisar é q’a gente s’entende’ no salão nobre da Câmara. Às 15h00, o 10.º Encontro de Repentismo.

- No Funchal, na Praça do Carmo, a Festa do “Altares de São João”. Às 18h00, atua a “Dupla de Dois”.

- Pelas 18h00, no palco do Fórum Machico, a XIII edição do Luar da Poesia, dedicado a Fátima Pitta Dionísio.

- O Centro de Congressos da Madeira recebe, às 18h00, o espetáculo de dança contemporânea pela Companhia Ballet Júnior da Madeira.

- Está esgotado, mas é esta tarde, às 19h00, no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, que é homenageado Mário André, figura maior da música tradicional da Madeira.

- Às 20h00, a Orquestra Clássica da Madeira realiza um concerto de Gala sob a batuta do maestro madeirense Francisco Loreto e a direção artística do violinista Norberto Gomes, por ocasião do 510º Aniversário do Concelho de Santa Cruz, na Praça Padre Patrocínio Alves. O concerto conta com as vozes da soprano Viktorija Miškūnaitė e do tenor Alberto Sousa. Este espetáculo é de entrada livre.

- Esta noite, nas festas de São João, no Porto Santo, atua às 22h30 o artista nacional Pedro Abrunhosa.