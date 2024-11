Marco Caldeira, diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em representação da Secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, marcou presença na sessão de trabalho entre os grupos de ação local (GAL) regionais, ADRAMA e ACAPORAMA, e uma comitiva composta por representantes de 36 GAL, do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Autoridade de Gestão Nacional da Eslovénia. Na ocasião esteve ainda presente João Avelino Baptista, gestor da Autoridade de Gestão do PEPAC - R.A. Madeira.

A sessão decorreu na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, promovida pela ADRAMA - Associação para o Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, enquanto entidade gestora do GAL, tendo sido apresentados os resultados da implementação e a evolução da execução do Quadro Comunitário de Apoio 2014-2022, no âmbito do PRODERAM 2020.

De igual modo, os GAL eslovenos tiveram a oportunidade de dar a conhecer os territórios de intervenção e a evolução da implementação do eixo LEADER na Eslovénia. O programa da visita incluiu ainda a realização de visitas a projetos cofinanciados pelo PRODERAM 2020.

“Esta é, pela sua natureza, uma iniciativa que vai diretamente ao encontro do que é uma orientação estratégica da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, nomeadamente o desenvolvimento e a partilha de competências, de conhecimentos e de experiências”, diz Marco Caldeira num comunicado que resume a iniciativa realizada.

Para este responsável, “é fundamental, nos tempos atuais, que sejam garantidas as condições necessárias para o reforço da capacidade competitiva do sector agrícola onde o apoio aos produtores no acesso aos fundos europeus assume especial relevância para o desenvolvimento e implementação da sua atividade”.

Mais referiu que o Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, tem vindo a incentivar a dinamização de projetos e ações inovadores direcionados para as comunidades locais, em prol da agricultura e do desenvolvimento rural da Madeira e do Porto Santo.