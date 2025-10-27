Funcionários da Câmara Municipal da Calheta despediram-se de Carlos Teles

O dia de hoje foi de despedida na Câmara Municipal da Calheta.

Os funcionários da autarquia despediram-se, com muita emoção, de Carlos Teles.

O autarca esteve 20 anos na Câmara, sendo que os 12 últimos na presidência.

O novo Executivo calhetense, liderado por Doroteia Leça, toma posse amanhã de manhã na Casa das Mudas.