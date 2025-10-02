Funcionárias continuam a aguardar resposta da Misericórdia de Machico

As trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico (SCMM), em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal (CESP) concentraram-se esta tarde, em frente à Instituição, para “relembrar as decisões tomadas no último Plenário de Trabalhadoras realizado no passado dia 23 de Setembro de 2025”.

As funcionárias e o CESP exigiam junto da Misericórdia que apresentasse “um documento individual com os valores que cada Trabalhadora tinha a receber referente aos retroactivos salariais e diuturnidades de julho a dezembro de 2023, de acordo com o compromisso assumido pela Instituição”.

O CESP explica que até hoje a SCMM não deu qualquer resposta às trabalhadoras nem ao Sindicato, afirmando que a instituição faltou ao compromisso de facultar informação relativa aos valores até ao final do mês de julho.

“Estamos em outubro e não foram dadas quaisquer explicações, assim sendo estas trabalhadoras sentem-se desrespeitadas e enganadas, uma vez mais, pela instituição. As trabalhadoras acreditam que, até ao final do mês de outubro, seja feito o pagamento dos retroativos salariais, a serem pagos de uma só vez”, pode ler-se em nota de imprensa.

Leia a nota do CESP:

“Relembram estas trabalhadoras que perante a proposta de plano de pagamento dos valores de Julho a dezembro de 2023 defendido pela SCMM, as mesmas já abdicaram dos valores de retroactivos referentes a Julho de 2022 a Junho de 2023”

No dia de ontem, o CESP solicitou uma nova reunião junto da Direcção Regional de Trabalho no sentido de ser apresentada a decisão das Trabalhadoras aprovada na resolução do último Plenário de Trabalhadoras que aceitam a proposta da SCMM de plano de pagamento das diuturnidades ser feito até ao final deste ano, a dezembro de 2025.”

Estas trabalhadoras, mantêm igualmente a exigência de não abdicar da reposição do direito adquirido até janeiro de 2025 que consagrava a “atribuição de dispensa de serviço em dia de aniversário”, a todas as trabalhadoras. Direito adquirido há vários anos, e atribuído pelo anterior Provedor e que continuou a ser dado até Janeiro deste ano.

Pelo que exigem a reposição deste direito, e atribuído às Trabalhadoras que não usufruíram do mesmo de janeiro a setembro deste ano, 1 dia de dispensa ao serviço, sem perda de retribuição.

As trabalhadoras reconhecem que tem sido através da Luta, da Unidade e Determinação que tem sido alcançado direitos nesta Instituição, e o reconhecimento da importância do trabalho destas profissionais, tal como a aplicação do CCT negociado com a CNIS e a FEPCES, a partir de 1 de Janeiro de 2024.

As trabalhadoras e o Sindicato CESP têm novo Plenário de Trabalhadoras agendado para o dia 31 de outubro de 2025, no sentido de tomar posição perante o evoluir da situação laboral na SCMM. O sindicato CESP e as trabalhadoras mantêm-se sempre disponíveis para alcançar caminhos de convergência e acordos que melhorem as condições de trabalho e de salário dos profissionais na SCMM.

As trabalhadoras repudiam ainda as sucessivas faltas de palavra e compromisso assumidos por parte da SCMM, prometendo encetar novos caminhos de luta e reivindicação para a conquista dos seus Direitos!”