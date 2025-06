No Museu A Cidade do Açúcar teve lugar mais uma edição dos ‘Encontros do Poder Local’, do Grupo Municipal Funchal Sempre à Frente, onde Vera Duarte afirmou que “esta intervenção n’ A Cidade do Açúcar é mais um exemplo da política cultural deste Executivo, que privilegia a criação de condições para o desenvolvimento artístico e a democratização do acesso à cultura”.

A autarca explanou que a requalificação não se limitou à componente física, mas criou um novo percurso museológico e expositivo, a par da introdução de melhorias significativas ao nível da acessibilidade. A deputada social democrata assegurou que “desde 2021, a Câmara Municipal do Funchal tem realizado um investimento contínuo em infraestruturas, programas, apoios financeiros e iniciativas de mediação cultural. A abertura do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, a criação do Estúdio de Criação Artística, a abertura da Galeria IMPULSO, a reabilitação do auditório do Jardim Municipal, o lançamento do Concurso Literário Infantojuvenil Maria Aurora ou o programa ESCUTO – Espaço Cultural Para Todos fortalecem aquela é a postura do PSD perante a cultura”.

Aliás, Vera Duarte reiterou que, “com o Funchal Sempre à Frente, o orçamento municipal para a cultura quase triplicou, se considerarmos o último montante atribuído pela vereação anterior – do PS - em 2021”.“

No Funchal, a criação de oportunidades reais de participação tem sido preponderante para que cada um dos Funchalenses, independentemente do que faz ou de onde mora, possa usufruir de iniciativas neste setor. A cultura é fundamental na coesão social, no pensamento crítico, na afirmação da identidade e no desenvolvimento local e, na nossa cidade, vamos continuar a trabalhar nestes propósitos”, disse.

A deputada fez, ainda, questão de lembrar que “está, atualmente, em consulta pública, até 30 de junho, o regulamento do CIRCULAR, que responderá à necessidade de cobrir despesas de mobilidade, permitindo que os nossos artistas possam apresentar os seus trabalhos fora da Madeira”.