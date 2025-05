O Clube Escola da Levada, em coorganização com o TeqBall Madeira, irá realizar a apresentação oficial do evento ”Liga Challenger Teqball - Funchal” no próximo dia 16 de maio, pelas 15h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

O evento contará com a presença do representante nacional da Federação Internacional de Teqball (FITEQ), Rui Leitão, e reunirá parceiros institucionais, patrocinadores e entusiastas desta modalidade desportiva em expansão.

A apresentação marca um momento importante para o desenvolvimento do Teqball na Madeira e pretende reforçar o apoio ao desporto emergente na comunidade local.

A organização convida todos os parceiros e apoiantes a juntarem-se nesta ocasião especial.