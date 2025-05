A Câmara Municipal do Funchal promove, amanhã, pelas 14h30, a abertura da conferência ‘Funchal: Educação para a Cidadania Digital’, na sala da Assembleia Municipal, a qual será presidida pela vereadora Helena Leal.

De acordo com a autarquia, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal e ex-diretor regional de Assuntos Europeus e Cooperação Externa (2015-2019), Bruno Pereira, fará de seguida uma introdução sobre o tema ‘Posicionamento da RAM: Assuntos Europeus e Cooperação Externa’. Na conferência participam diversos oradores: Paulo Vasconcelos, gestor na área da informática, que falará sobre ‘Os desafios da cidadania digital na sociedade’, e Ana Marques, professora de informática da Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva, que abordará ‘O papel das escolas no desafio para a educação digital’.

A moderação da conferência estará a cargo do docente Marco Melo, coordenador do Clube Europeu, do projeto Erasmus+ e da Escola Embaixadora do Parlamento Europeu na Escola Secundária Dr. Eduardo Brazão de Castro.

Esta iniciativa está integrada no programa das comemorações do Dia da Europa, assinalado nos dias 8 e 9 de maio, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, em associação com o Clube Europeu da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro.