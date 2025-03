A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e o vice-presidente, Bruno Pereira, estiveram, hoje, presentes no Centro Cultural e de Investigação do Funchal para a realização da atividade “Põe-te à prova com o Agente P!”, promovida em colaboração com o Dr. Why.

Na ocasião, Cristina Pedra congratulou todos os participantes e expressou o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Proteção Civil, pelas escolas e pelos docentes ao longo deste mês, dedicado à Proteção Civil, que contará com diversas iniciativas.

“Ao longo do ano, o nosso foco é o trabalho contínuo com as escolas, sendo que, desde março de 2024, já realizámos 125 ações de sensibilização e formação no âmbito da proteção civil. Este esforço permitiu alcançar um total de 3.000 crianças e jovens, algo principalmente relevante para as escolas localizadas em zonas de maior risco”, afirmou.

Cristina Pedra sublinhou ainda a importância de ensinar os mais jovens a reagir corretamente em situações de emergência. “Através destas iniciativas, promovemos uma aprendizagem engraçada e simples, que ajuda os alunos a refletirem sobre a melhor forma de gerir os sentimentos de ansiedade e o medo em situações de emergência”, disse.

A atividade contou com a participação de cerca de 100 alunos e teve como principal objetivo testar os conhecimentos sobre prevenção e mitigação de riscos, bem como reforçar a importância das competências psicossociais em situações de emergência.

Destaca-se que esta iniciativa foi dirigida aos alunos do 1.º ciclo que integram o projeto ‘Núcleos de Proteção Civil Jovem’, pertencentes às escolas EB1/PE Boliqueime, EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, EB1/PE Dr. Brazão de Castro e EB1/PE da Ladeira. Na fase final, defrontaram-se as 12 equipas com melhor pontuação da primeira ronda, realizada nos dias 12, 14 e 20 de fevereiro, com o objetivo de consolidar e avaliar os conhecimentos adquiridos no âmbito da Proteção Civil.