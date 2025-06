A Câmara Municipal do Funchal, através da sua Unidade do Bem-Estar Animal, tem estado a promover, desde o dia 16 de Junho, a 4.ª Campanha de Adoção com vários animais do Centro de Recolha Oficial do Funchal (antigo Canil Vasco Gil), nos três grandes Centros Comerciais do Funchal, Madeira Shopping, Plaza Madeira e Fórum Madeira. Esta campanha termina a 30 de Junho.

A exposição nos três Centros Comerciais contou com a presença da vereadora do Ambiente, que também tutela o pelouro do Bem-Estar animal, Nádia Coelho.

Nádia Coelho salientou que a iniciativa «visa trazer ao encontro da população várias imagens em tamanho quase real, de diversos animais, com o objetivo de impulsionar o número de adoções e ao mesmo tempo sensibilizar a população em geral para o flagelo do abandono dos animais, que continua a ser uma realidade nos dias de hoj»”.

Desta forma, adiantou, «pretendemos dar a conhecer alguns dos animais, que atualmente vivem no CRO do Funchal e onde aguardam por uma família que os queira adotar».

Estão em exposição cerca de 70 animais, cães e gatos, que preenchem os critérios de adoção e são animais perfeitamente adaptáveis a novos ambientes.

No Centro Comercial Plaza Madeira, a exposição está patente no piso 2, no Madeira Shopping no corredor das exposições e no Fórum Madeira no piso 0.