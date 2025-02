Funchal não está imune a transformação das alterações climáticas

A Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, foi uma das vozes que encerrou o “Funchal Climate Week”, destacando o compromisso da cidade com a sustentabilidade e a ação climática. Começou por agradecer “o empenho e dedicação da vereadora Nádia Coelho, cuja organização exemplar foi essencial para o sucesso desta semana temática”.

A líder do executivo da Autarquia alertou para os impactos crescentes das alterações climáticas, onde as “temperaturas médias aumentam, o nível do mar sobe e enfrentamos eventos climáticos extremos como chuvas torrenciais, ondas de calor e secas prolongadas. Funchal, como tantas outras cidades do mundo, não está imune a esta transformação”, sublinhou.

A autarca criticou a inação internacional, referindo que “a reeleição de Donald Trump resultou numa nova saída dos EUA do Acordo de Paris, enfraquecendo a cooperação climática global” e acrescentou ainda que “António Guterres, Secretário-Geral da ONU, alertou que aqueles que recuam nos compromissos climáticos estão do lado errado da história, da ciência e da sociedade”.

Por outro lado, a Câmara Municipal do Funchal reforçou o seu compromisso ambiental através de investimentos estratégicos, adiantou. Entre as iniciativas, destacam-se “o controlo de espécies invasoras e reflorestação, com um investimento de um milhão de euros, a renovação da frota de limpeza urbana com 39 viaturas no valor de cinco milhões de euros e o programa de monitorização da rede de águas, num investimento de 15 milhões de euros”.

Além disso, medidas como a cedência gratuita de passes para jovens até 23 anos e para maiores de 65 incentivam a utilização do transporte público. “Esta é uma política que se enquadra perfeitamente na temática da semana e reflete a visão estratégica do Governo Regional da Madeira”, enfatizou Pedra.

O evento também serviu de palco para o anúncio de novas iniciativas tecnológicas, sendo que na próxima semana discute-se “a utilização de drones na monitorização ambiental e prevenção de desastres naturais”, revelou a autarca.

A Presidente do município concluiu a sua intervenção reforçando a necessidade de ação coletiva: “A ação individual é tão importante quanto a coletiva. Não podemos esperar, é urgente agir”.