Amanhã, às 17:30, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, será feita a entrega de equipamentos a participantes do projeto SMART BEAR - “Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home”.

O projeto SMART BEAR é um dos projetos financiados pelo programa da Comunidade Europeia Horizon 2020, que visa fornecer soluções na prevenção e tratamento de comorbidades associadas ao envelhecimento.

O principal objetivo deste projeto é implementar uma plataforma inovadora utilizando dispositivos médicos inteligentes, através de interações baseadas na evidência, possibilitadas pelo uso de dispositivos médicos sensoriais e ambientais, associados a fatores de risco clinicamente significativos em idosos que apresentam diversas comorbidades e, contribuir para a procura de soluções que possam apoiar um envelhecimento ativo.

A solução SMART BEAR está a ser testada em cinco países da União Europeia, França, Grécia, Itália, Portugal e Roménia, sendo a Madeira a região demonstradora de todas as soluções desenvolvidas no projeto e referência Europeia para outras regiões semelhantes.

Na Madeira, o projeto beneficia diretamente 501 pessoas, 77% dos quais são do Funchal.