A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, promove no próximo dia 25 de julho, entre as 10h00 e as 12h30, na Sala da Assembleia Municipal, uma iniciativa dedicada à reflexão sobre o papel do poder local na promoção da saúde e bem-estar dos cidadãos.

O encontro contará com a participação de vários profissionais e representantes autárquicos, entre os quais Celso Bettencourt (ANAFRE), Pedro Araújo (Junta do Imaculado Coração de Maria), Paulo Milheiro, Marco Rodrigues e Carlos Pestana, da Câmara Municipal do Funchal.

A vereadora Helena Leal, com o pelouro da Saúde, fará a sessão de abertura, enquanto a moderação e o encerramento ficarão a cargo de Paulo Milheiro.