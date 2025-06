Funchal: Abertas candidaturas para as Bolsas de Mérito e Valor

As candidaturas às Bolsas de Mérito e de Valor, no valor de 2 mil euros, promovidas pela Câmara Municipal do Funchal, pelo segundo ano consecutivo, estão a decorrer até ao próximo dia 20, em em formato exclusivamente online, em cmfonline.funchal.pt.

Esta medida destina-se a alunos que demonstrem aproveitamento excecional, mas, além disso, características pessoais integrativas, competências psicossociais adaptativas e participação cívica ativa. Todas estas características individuais são aferidas através da média final do curso, avaliação do currículo com os respetivos documentos probatórios e entrevista ao candidato.

“O nosso Executivo apresenta uma nova definição de mérito, que vai além do resultado académico, reduzido a um score. Entendemos, que será no equilíbrio entre as competências cognitivas e emocionais, que teremos pessoas mais equilibradas e com um maior potencial para uma participação e ação plena no exercício de cidadania. Esta forma nova lente, vem ajudar a valorizar a pessoa no seu todo, resinificando o mérito, valorizando as competências e valores individuais, como a resiliência, empatia, cidadania e proatividade”, explica, em comunicado, Helena Leal, vereadora com o pelouro da Educação.

São elegíveis para o apoio à bolsa todos os jovens com idade igual ou inferior a 35 anos, com residência permanente no Funchal há, pelo menos, um ano e que tenham concluído, há menos de 3 anos, o ciclo de estudos no ensino superior (licenciatura, mestrado ou doutoramento) com média igual ou superior a 15 valores.

Serão atribuídas 15 bolsas, no valor de 2.000 euros cada.

A informação aos interessados está disponível para consulta em https://www.funchal.pt/apoios-sociais/educacao .”