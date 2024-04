A freguesia de São Jorge celebra hoje o seu 509.º aniversário, numa cerimónia em que Rogério Gouveia representa a Governo Regional. O secretário regional das Finanças, natural de Santana, diz que “independentemente que quem os promove, estamos todos de acordo que todos os investimentos valorizam a freguesia, para o incremente da qualidade de vida de quem aqui reside”.

Pelo Governo Regional, “quero deixar a garantia de que tudo aquilo que foi feito nos últimos anos é algo que nos orgulha, mas não nos deixa conformados, porque sabemos que muito há ainda muito por fazer”. Vincou, ainda, que, “fator determinante para continuar a fazer aquilo que é ainda necessário é a estabilidade política, o diálogo político para que tudo o que São Jorge precisa que seja feito, que São Jorge merece que seja feito, pois só dessa forma é que pode ser concretizado”.

Além da sessão solene comemorativa, houve lugar à apresentação do livro ‘Eu e São Jorge’ e ainda um beberete oferecido pela Junta de Freguesia e aberto à população.

Após a eucaristia, seguiu-se a animação, com atuações dos Mariachi, grupo Folclórico da Casa do Povo de Santana, Triova Voices e discoteca ao ar livre com o DJ Raul Silva.

São Jorge é a freguesia mais antiga do norte da Madeira e uma das mais antiga das Região, sendo liderada por Fabiana Matos (PSD), num concelho que tem como presidente Dinarte Fernandes (CDS).