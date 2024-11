Francisco Gomes visitou Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais

Francisco Gomes, deputado madeirense eleito pelo Chega à Assembleia da República, realizou uma visita às instalações da Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais (APPNE) – Associação Sem Limites, no Funchal, com o propósito de conhecer mais profundamente a instituição e o trabalho que a mesma desempenha no apoio às populações mais vulneráveis. Para o deputado, a visita é um sinal do seu compromisso em “reconhecer o trabalho inestimável das entidades que estão na linha da frente do apoio social.”

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais tem como missão promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e necessidades especiais. A instituição trabalha para assegurar os direitos, a igualdade de oportunidades e a plena participação desses cidadãos na sociedade, defendendo o respeito e a dignidade. Além disso, dedica-se a prestar apoio às famílias, sensibilizar a comunidade para as questões da acessibilidade e lutar contra as barreiras físicas e sociais que dificultam a integração.

Durante a visita, o deputado Francisco Gomes expressou o seu apoio e apreço pela missão da APPNE, sublinhando que é impossível ignorar o impacto positivo que a mesma tem na sociedade madeirense e a dedicação exemplar e inexcedível da sua liderança e corpo de colaboradores.

“A APPNE desempenha um papel inestimável na promoção de uma sociedade inclusiva, pautando a sua atuação pela defesa intransigente da dignidade das pessoas com deficiência. Através de iniciativas comunitárias, programas de formação e ações de sensibilização, não só contribui para o desmantelamento de barreiras psicológicas e sociais, como também fomenta uma cultura de respeito, onde todos podem exercer a sua cidadania”, disse Francisco Gomes, citado em comunicado de imprensa.

O deputado sublinhou ainda o contexto económico desafiante que a Madeira enfrenta, apontando para uma crise que tem afetado o poder de compra das famílias e a sua qualidade de vida, bem como aumentado o número de pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Este cenário difícil acentua a importância da APPNE e o desafio que a instituição tem enfrentado para responder a um número sempre crescente de pedidos de ajuda,” comentou Francisco Gomes, frisando que a situação actual exige uma adaptação constante por parte da Associação, para que a instituição consiga chegar a todos os que necessitam.

Por fim, Francisco Gomes apelou à sociedade para que todos os cidadãos apoiem a APPNE, na medida das suas possibilidades. “Cada contributo, por menor que seja, faz a diferença e reforça esta rede de solidariedade que tanto beneficia os madeirenses,” afirmou o deputado, concluindo que o fortalecimento da Associação não depende apenas do apoio das entidades públicas, mas também do envolvimento de cada indivíduo.