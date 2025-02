O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, considera que os resultados das eleições legislativas alemãs reforçam a viragem política que, a seu ver, está em curso na Europa e noutras partes do mundo, conduzindo ao que diz ser um crescimento generalizado dos partidos da direita.

Segundo os últimos dados disponíveis, a União Democrata-Cristã (CDU) venceu o ato eleitoral na Alemanha com cerca 29% dos votos, ao passo que a Alternativa para a Alemanha (AfD) alcançou cerca de 20%, duplicando o resultado das últimas eleições. Ao todo, quase 60 milhões de alemães foram chamados às urnas para eleger os deputados do Bundestag, a participação mais alta desde a reunificação do país, em 1990, recorda uma nota de imprensa do partido Chega.

“A AfD acabou com o bipartidarismo alemão, tal como o Chega fez em Portugal. O futuro governo alemão terá de assumir muitas das suas políticas e isso deve-se ao mérito da AfD, mas também à incapacidade dos partidos tradicionais de travar a destruição do tecido cultural, a recessão e imigração descontrolada”, diz o deputado na Assembleia da República.

Lembra que as eleições alemãs foram antecipadas após o colapso da coligação liderada pelo Partido Social-Democrata (SPD), que governava com os Verdes e o FPD. A crise foi desencadeada pela falta de acordo sobre a reforma do “travão da dívida”, uma medida que pretendia flexibilizar os limites de endividamento do Estado.

Francisco Gomes interpreta a nova distribuição partidária da câmara baixa alemã como parte de uma tendência mais ampla que, a seu ver, também será sentida noutros países europeus, nos próximos atos eleitorais.

“Já vimos uma viragem à direita na Hungria, Polónia, Itália, Alemanha e Eslováquia, depois do Chile, Argentina e Estados Unidos terem optado por esse caminho. Acredito que o mesmo acontecerá no Reino Unido, França, Espanha e Portugal, pois os cidadãos estão fartos governos que promovem insegurança económica, desordem social e a imigração descontrolada, procurando partidos de direita para restaurar a prosperidade e os valores culturais”, conclui Francisco Gomes.