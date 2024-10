A Escola Secundária de Francisco Franco assinala no próximo dia 9 de outubro, quarta-feira, o ‘Dia da Escola’, com uma cerimónia evocativa, presidia pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a partir das 10h30, no Pavilhão Gimnodesportivo.

Durante a cerimónia serão homenageados 17 professores e funcionários, entretanto aposentados. Serão, também, atribuídos 258 diplomas de honra e de excelência a alunos que de destacaram pelo seu aproveitamento escolar no último ano letivo.