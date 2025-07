Realiza-se no sábado, 19 de julho, às 15 horas, na sede da Casa do Povo de São Roque do Faial, o fórum ‘São Roque do Faial – Terra de História e Futuro’.

O momento organizado pela Casa do Povo marca o início das comemorações dos 100 anos do lançamento da primeira pedra da Igreja de São Roque do Faial, construída em 1925.

O programa contempla dois momentos distintos, sendo o primeiro dedicado à ‘Igreja - Tradição e Vivências’, com moderação de Miguel Silva, diretor do JM. Nesta primeira mesa participam Octávio Carmo, Manuel Dória, a irmã Josefina Silva e Duarte Mendonça.

A segunda mesa, moderada pelo jornalista Flávio Matta, terá a participação de Catarina Santos, José António Dória, Sara Jardim e Cláudia Perestrelo, sendo subordinada ao mote ‘Para onde Vamos?’