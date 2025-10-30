Forum Madeira testou procedimentos de segurança através de simulacro de emergência

O Forum Madeira realizou hoje, 30 de outubro, um simulacro de emergência com o objetivo de testar a eficácia dos procedimentos de segurança e resposta previstos no seu Plano de Segurança Interno.
Pelas 10h10, o exercício simulou um incidente envolvendo uma máquina de limpeza automática que, devido a um descontrolo, embateu num quiosque, originando um foco de incêndio. O compartimento das baterias da máquina entrou em ignição, permanecendo em combustão controlada, obrigando à evacuação do piso 2 e à limitação de acesso à área afetada. Foi prestado socorro a duas vítimas.
A operação decorreu em ambiente controlado e contou com a participação de várias entidades externas, nomeadamente os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, a Proteção Civil Regional, a Proteção Civil Municipal e a PSP, envolvendo sete veículos de emergência e duas ambulâncias.
A ação permitiu avaliar a articulação entre as equipas internas e os meios de socorro externos, garantindo a eficiência e rapidez na resposta a uma situação real de emergência.
Com este simulacro, o Forum Madeira reforça o seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos os visitantes, lojistas e colaboradores, mantendo uma política ativa de prevenção, formação e melhoria contínua dos seus procedimentos de segurança.
Vivemos num tempo em que os números parecem explicar tudo: orçamentos, rácios, metas, produtividade. Mas, como sugere Sanne Blauw em “O Poder dos Números”,...
Há momentos na história em que uma comunidade inteira parece resignar-se à sua própria servidão. Não por força de invasão estrangeira, nem por fatalidade...
Trabalho em comunicação e redes sociais, a tentar traduzir ideias e políticas em mensagens que cheguem às pessoas. Passo os dias a pensar em conteúdo,...
A tempestade das eleições autárquicas já passou, e dela resultou que três câmaras municipais do país passaram a ser governadas pelo Partido Chega. São...
Sim, o bullying não é apanágio das crianças e adolescentes nas escolas - na verdade há quem não tenha crescido mental e moralmente para além dessa faixa...
Quando navegamos nas redes sociais parece que Portugal se transformou no faroeste. Criminalidade violenta em barda, vídeos chocantes que afinal não se...
DE LETRA E CAL
De quando em vez, aparece alguém que, mais do que ser bom naquilo que faz, parece pertencer a um lugar de exceção, aparentemente reservado e uma classe...
Ontem voltou a mudar-se a hora. Já lhes perdi a conta, confesso. Vale-nos que, hoje em dia, a maior parte dos relógios faz o serviço sozinha. Mas, afinal,...
Durante grande parte da minha vida, nutri uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Quando era criança, via-os como os “bons da fita”, os heróis que...
Toca o telemóvel. É a minha avó e meia preocupada diz-me: “A hora vai mudar, já estamos no Outono. Vais ter de vir cá a casa acertar os relógios”. O que...
O JM Madeira tem uma oferta especial para os seus leitores.
Ao subscrever a edição digital anual do JM por apenas 65 euros, recebe dois bilhetes centrais para o espetáculo de humor...
O voo W6 2398, que partiu do Funchal com destino a Budapeste, na Hungria, foi desviado para Lyon, França.
Na origem desta mudança de rota estará o facto...
A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude presidiu hoje à cerimónia de assinatura de 14 contratos-programa para projetos de empreendedorismo...
O resultado líquido dos CTT subiu 18,4% nos primeiros nove meses do ano, face a igual período de 2024, para 32,8 milhões de euros, divulgaram hoje os Correios...
Face ao encontro no reduto do FC Porto B, o treinador Vítor Matos promoveu três alterações no onze titular do Marítimo para a receção desta noite à UD...
O Presidente da República sugeriu hoje um acordo político sobre o papel do SNS, do setor social e do setor privado na saúde, para que haja um quadro de...
O preço do cabaz essencial da DECO Proteste, que contempla um total de 63 produtos, custa esta semana 243,68 euros, ou mais 1,44 € fave à semana anterior....
A Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta quinta-feira o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão...
A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, assinalou hoje o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama no Hospital de...
A Câmara Municipal do Funchal implementou, esta semana, novos sentidos únicos de circulação na Travessa do Anselmo e na Travessa da Carne Azeda, uma decisão...
A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a Casa do Povo de Santa Cruz assinaram um contrato-programa para realização da 12.ª edição do evento “Sons...