MADEIRA Meteorologia
Forum Madeira testou procedimentos de segurança através de simulacro de emergência

    Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores do Funchal, Proteção Civil Regional, Proteção Civil Municipal e a PSP participaram no simulacro. DR
Região
Data de publicação
30 Outubro 2025
16:01
Comentários

O Forum Madeira realizou hoje, 30 de outubro, um simulacro de emergência com o objetivo de testar a eficácia dos procedimentos de segurança e resposta previstos no seu Plano de Segurança Interno.

Pelas 10h10, o exercício simulou um incidente envolvendo uma máquina de limpeza automática que, devido a um descontrolo, embateu num quiosque, originando um foco de incêndio. O compartimento das baterias da máquina entrou em ignição, permanecendo em combustão controlada, obrigando à evacuação do piso 2 e à limitação de acesso à área afetada. Foi prestado socorro a duas vítimas.

A operação decorreu em ambiente controlado e contou com a participação de várias entidades externas, nomeadamente os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, a Proteção Civil Regional, a Proteção Civil Municipal e a PSP, envolvendo sete veículos de emergência e duas ambulâncias.

A ação permitiu avaliar a articulação entre as equipas internas e os meios de socorro externos, garantindo a eficiência e rapidez na resposta a uma situação real de emergência.

Com este simulacro, o Forum Madeira reforça o seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos os visitantes, lojistas e colaboradores, mantendo uma política ativa de prevenção, formação e melhoria contínua dos seus procedimentos de segurança.

