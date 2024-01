Forum Madeira promove recolha de roupa usada

O Forum Madeira vai realizar uma recolha de roupa usada, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, em parceria com a SociohabitaFunchal.

Após a campanha ‘Green is the new Black’, realizada durante a Black Friday, o centro comercial retoma este mote para mais uma edição.

Desta feita, a iniciativa pretende promover hábitos mais sustentáveis com vista a reduzir o desperdício, como a reutilização de roupa, e apoiar a comunidade local.