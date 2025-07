A Casa do Povo de São Roque do Faial acolhe este sábado, 19 de julho, o fórum “São Roque do Faial: Terra de História e de Futuro”, um evento que pretende promover a reflexão sobre a identidade, a herança cultural e os caminhos para o desenvolvimento futuro da freguesia, cujo evento será transmitido nas plataformas do JM.

Com apresentação a cargo de Carlos Pereira, o programa tem início às 15h00 com um momento musical por Júlia Dória, seguindo-se a sessão de abertura, que contará com intervenções do presidente da Junta de Freguesia, Gonçalo Jardim, do padre Abraão Marcos e de um representante da Câmara Municipal de Santana.

A primeira mesa de debate, intitulada “Igreja – Tradição e Vivências”, será moderada por Miguel Silva, diretor do JM, e contará com a participação de Octávio Carmo, Manuel Dória, Josefina Silva e Duarte Mendonça. O debate com o público decorrerá pelas 16h00, seguido de um lanche partilhado.

A segunda mesa, com início às 16h30, abordará o tema “Para onde vamos?” e será moderada pelo jornalista Flávio Matta.

Participam nesta sessão Catarina Santos, António Dória, Sara Jardim e Cláudia Perestrelo, que irão partilhar perspetivas sobre os desafios contemporâneos e o papel da comunidade na construção do futuro local.

O fórum é uma iniciativa da Casa do Povo de São Roque do Faial.