Este sábado, dia 19 de julho, completa-se os 100 anos desde que foi lançada a primeira pedra da atual igreja paroquial de São Roque do Faial, uma efeméride que a Casa do Povo pretende assinalar com um fórum.

O fórum “São Roque do Faial – Terra de História e Futuro” decorrerá na sede da Casa do Povo, entre as 15 e as 18h deste sábado.