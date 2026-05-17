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Formadores reforçam competências em desencarceramento de veículos elétricos

    Formadores reforçam competências em desencarceramento de veículos elétricos
    Equipa de formadores encontra-se a reforçar competências. DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
17 Maio 2026
17:09
Formadores do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) participam em Penela numa formação avançada sobre intervenção em acidentes com veículos elétricos e novas tecnologias.

Decorre este fim de semana, no Centro de Treino dos Bombeiros de Penela, o primeiro Curso de Intervenção em Veículos de Novas Tecnologias - Módulo de Impactos de Alta Velocidade em Veículos Elétricos, uma formação inovadora e altamente especializada na área do desencarceramento. A iniciativa foi desenvolvida com base num plano de deformações controladas, especificamente concebido para potenciar a componente prática e operacional da formação, centrada na resposta a acidentes envolvendo veículos elétricos e tecnologias emergentes do setor automóvel, avança uma nota do SRPC.

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques, participou na sessão de abertura da ação formativa solidária, promovida em parceria com a Renault Group e a Heavy Rescue Portugal (HR-PT). O responsável acompanhou ainda as dinâmicas pedagógicas e operacionais realizadas no terreno.

  • Grupo de formadores do SRPC em formação específica no Continente.
    Grupo de formadores do SRPC em formação específica no Continente. DR

Integram esta capacitação todos os formadores da área técnica de desencarceramento do Centro de Formação e Treino do SRPC, bem como os responsáveis pela capacidade operacional da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal. A formação reúne operacionais de emergência de vários pontos do país, com o objetivo de aprofundar competências de intervenção em cenários de elevada complexidade.

Segundo a nota do SRPC, esta iniciativa demonstra a importância das sinergias institucionais e das parcerias estratégicas entre entidades públicas, privadas e organizações especializadas, permitindo acelerar a transferência de conhecimento, promover a inovação operacional e reforçar a preparação dos bombeiros e restantes agentes de proteção civil para os desafios associados à mobilidade elétrica.

A evolução tecnológica do setor automóvel exige novas abordagens operacionais, procedimentos de segurança mais exigentes e uma atualização contínua das competências técnicas, garantindo respostas mais seguras, eficazes e ajustadas às novas realidades de emergência.

A formação é apontada como um exemplo de cooperação e investimento na qualificação técnica dos operacionais, colocando o conhecimento especializado ao serviço da proteção de pessoas e bens.

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