Formadores reforçam competências em desencarceramento de veículos elétricos

Decorre este fim de semana, no Centro de Treino dos Bombeiros de Penela, o primeiro Curso de Intervenção em Veículos de Novas Tecnologias - Módulo de Impactos de Alta Velocidade em Veículos Elétricos, uma formação inovadora e altamente especializada na área do desencarceramento. A iniciativa foi desenvolvida com base num plano de deformações controladas, especificamente concebido para potenciar a componente prática e operacional da formação, centrada na resposta a acidentes envolvendo veículos elétricos e tecnologias emergentes do setor automóvel, avança uma nota do SRPC.
O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques, participou na sessão de abertura da ação formativa solidária, promovida em parceria com a Renault Group e a Heavy Rescue Portugal (HR-PT). O responsável acompanhou ainda as dinâmicas pedagógicas e operacionais realizadas no terreno.
Integram esta capacitação todos os formadores da área técnica de desencarceramento do Centro de Formação e Treino do SRPC, bem como os responsáveis pela capacidade operacional da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal. A formação reúne operacionais de emergência de vários pontos do país, com o objetivo de aprofundar competências de intervenção em cenários de elevada complexidade.
Segundo a nota do SRPC, esta iniciativa demonstra a importância das sinergias institucionais e das parcerias estratégicas entre entidades públicas, privadas e organizações especializadas, permitindo acelerar a transferência de conhecimento, promover a inovação operacional e reforçar a preparação dos bombeiros e restantes agentes de proteção civil para os desafios associados à mobilidade elétrica.
A evolução tecnológica do setor automóvel exige novas abordagens operacionais, procedimentos de segurança mais exigentes e uma atualização contínua das competências técnicas, garantindo respostas mais seguras, eficazes e ajustadas às novas realidades de emergência.
A formação é apontada como um exemplo de cooperação e investimento na qualificação técnica dos operacionais, colocando o conhecimento especializado ao serviço da proteção de pessoas e bens.
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