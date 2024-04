O Curso de Equipas Helitransportadas que visa o reforço da atual Brigada sediada na Região terminou no passado dia 23 de abril, segundo informou hoje o Serviço Regional de Proteção Civil, em nota de imprensa que indica que os 15 bombeiros que integraram a formação concluíram o curso com sucesso.

Este curso, que teve início a 03 de abril, implementado com a colaboração da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através da Força Especial de Proteção Civil e Escola Nacional de Bombeiros abordou diversos temas, nomeadamente, abertura de faixas de contenção com ferramenta manual e mecânica, operações de supressão e rescaldo com material de sapador e atuação com helicóptero, deslocação em equipa/brigada e orientação e procedimentos no embarque e desembarque no helicóptero e guiamento do helicóptero.

Recorde-se que a Brigada Helitransportada é constituída, neste momento, por 32 bombeiros que desempenham a valência de combate a incêndios rurais durante todo o ano, sendo que, 6 deles acumulam a função de recuperador-salvador.

O Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, o Vogal do Conselho Diretivo do SRPC, IP-RAM, Marco Lobato e o Comandante da Força Especial de Proteção Civil, José Realinho, estiveram na cerimónia de encerramento deste curso que foi acreditado pela Escola Nacional de Bombeiros e cofinanciado pelo Fundo Social Europeu através do Programa MADEIRA 14-20.