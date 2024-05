Após receber grupos oriundos da Finlândia e da Letónia, o Conservatório acolhe, no âmbito da mobilidade artística europeia, formandos e professores da Espanha e da Letónia.

Tal como é esclarecido através de um comunicado de imprensa, durante a estadia na Madeira, estão previstas várias atividades, que incluem aulas individuais e coletivas de instrumentos, participação em combos, ensaios com orquestras e a orientação de atividades para docentes e formandos, assim como outras iniciativas culturais na Região.

Cumpre recordar que durante o mês de abril foram dois os grupos recebidos no Conservatório ao abrigo do programa ‘Erasmus+’. O primeiro, onde faziam parte o diretor e dois professores (de fagote e violino) do Conservatori Professional Francesc Peñarroja, de la Vall d’Uixó, Castelló, e uma professora do Conservatorio de Música de Valladolid, esteve em mobilidade no campo do Ensino Profissional e realizou atividades no âmbito do job shadowing, até 19 de abril. Na passada semana foi recebido outro grupo de três professores, advindos do Conservatorio Professional de Música José Manuel Izquierdo, de Catarroja, Valência.

Estes participantes acompanharam o trabalho dos professores de percussão e violoncelo do Conservatório e abandonaram a Região nos primeiros dias de maio.

Esta semana será a vez de receber dois professores da Letónia (violino e trompete), da Jelgavas Mūzikas Vidusskola, bem como uma professora de oboé advinda do Conservatorio Profesional de Música ‘Jacinto Guerrero’, Toledo, Espanha, para atividades de job shadowing.

Para concluir este ciclo de mobilidades, estará também na Madeira em mobilidade a coordenadora da equipa Erasmus+ do Institut Mare de Déu de la Mercè, de Barcelona, Espanha.

“Todos vieram com o objetivo de potenciar o seu desenvolvimento pessoal e profissional, reforçar a identidade europeia e conhecer uma cultura diferente da sua, ao abrigo do Programa Erasmus+, em mobilidade para o Conservatório, que se tem tornado uma referência, enquanto entidade de acolhimento internacional. Seja reflexo da qualidade de ensino ministrado, método de trabalho, oferta formativa diferenciada, ou pelo fruto da sua imagem internacional, cada vez mais escolas artísticas europeias procuram realizar projetos de parceria com a Madeira”, pode ler-se.