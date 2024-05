O PS-Madeira assumiu a valorização da carreira docente como uma das suas propostas para a melhoria do sistema educativo na Região.

Esta manhã, a candidatura do PS às eleições legislativas regionais reuniu-se com a secção regional da Associação Nacional de Professores, a pedido deste organismo, precisamente para abordar aquelas que são as principais preocupações relacionadas com o sistema de ensino e com a classe docente em particular, bem como as soluções preconizadas pelo partido.

Na ocasião, Rui Caetano reafirmou que, com um Executivo do PS, haverá uma vinculação de todos os professores com três anos de serviço, dando assim, condições de estabilidade aos profissionais desta classe.

Do mesmo modo, e indo ao encontro daquela que é uma das grandes preocupações dos professores, o candidato socialista frisou que serão eliminadas definitivamente as quotas para aceder aos 5.º e 7º escalões da carreira.

Na reunião, foram igualmente debatidas as problemáticas relacionadas com o desgaste e com o envelhecimento da classe docente, em consequência das quais já se observa a falta de professores em várias disciplinas em algumas escolas da Região. Uma situação que, sublinhou Rui Caetano, terá de ser olhada atentamente, bem como a necessidade de repensar a avaliação dos professores e reduzir a burocracia no trabalho docente.

“Os professores são elementos fundamentais para a garantia da Educação de excelência que queremos para a nossa Região e, como tal, devem ver devidamente reconhecida e valorizada sua missão”, expressou o candidato.