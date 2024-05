A candidatura do CDS-PP Madeira às eleições regionais reuniu-se, esta manhã, com o SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores para perceber quais as principais preocupações desta classe profissional.

Após uma “produtiva” reunião com Sandra Nogueira, diretora regional do SIPE Madeira, Sara Madalena destacou as prioridades destacadas por este Sindicato, nomeadamente a equidade e valorização dos profissionais da educação.

Outra das reivindicações que foi transmitida foi o facto de, na Madeira, e ao contrário do que acontece no continente e na Região Autónoma dos Açores, serem necessários 5 anos de contratos sucessivos dos docentes para que os mesmos fiquem vinculados.

Para Sara Madalena, esta é uma grande “injustiça” que o CDS assumiu reverter.

“Estamos a falar de uma situação que poderá incorrer numa ilegalidade para os docentes que exercem a sua profissão na nossa Região. Queremos a vinculação dos docentes após 3 anos de contratos sucessivos, tal como acontece no continente e na Região Autónoma dos Açores”, reiterou.

A vice-presidente regional dos centristas abordou outro ponto “crucial”, mormente a questão da falta de professores.

“Sabemos que há falta de professores na Região, uma situação que urge reverter”, sublinhou. No entender de Sara Madalena, “é necessário tornar esta carreira mais atrativa para que consigamos elevar o sector da educação na Madeira”.

O CDS defende, também, os apoios estatais à natalidade para que se reverta o encerramento das escolas que se estão a transformar em Lares.

“Estamos perante uma inversão da pirâmide etária que é urgente controlar”, concluiu.