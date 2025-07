As equipas de iniciados de Câmara de Lobos e do Andorinha conquistaram ontem dois torneios no continente. Os primeiros participaram no Braga Cup e os segundos no Aveiro Cup. Na mesma competição, os juvenis da Esfuma ficaram em segundo lugar após perderem nos penáltis.

Esta a manchete da capa desportiva do JM de hoje. Por outro lado, damos destaque ao europeu feminino: Neto diz que “está na hora de aparecer a melhor versão lusa”.

Na I Liga, Francesco Farioli é o escolhido para dar novo alento ao FC Porto. No Nacional, mais reforços são esperados esta semana.

No Atletismo, a corrida da Região contou com mais de 300. Eduardo Pestana e Solange Nunes foram os vencedores.

Confira isto e muito mais em cinco páginas de Desporto no seu Jornal.