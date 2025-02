A coligação ‘Força Madeira’, composta pelo PTP, MPT e RIR, propôs este domingo a criação de um parque marinho na costa do Funchal, entre o molhe da Pontinha e a Praia Formosa, com o objetivo de proteger as espécies marinhas, que considera estarem “em risco de extinção”.

Raquel Coelho, cabeça de lista da coligação, alertou para a necessidade de garantir a sustentabilidade da fauna marinha. “A continuar assim, as gerações vindouras não vão conhecer determinadas espécies como o bodião ou o badejo”, afirmou.

A porta-voz da ‘Força Madeira’ sublinhou ainda que a criação de uma área marinha protegida no Funchal é uma promessa antiga, mas que tem sido sucessivamente adiada. “A vida marinha não é a mesma de há 20 anos atrás. Basta darmos um mergulho nas nossas praias para percebermos isso. Só vemos caranguejos e ouriços. Há que reverter essa situação”, defendeu.

A coligação reforça a necessidade de medidas concretas para a preservação do ecossistema marinho, considerando que a criação deste parque pode ser um passo essencial para recuperar a biodiversidade da costa funchalense.