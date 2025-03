Numa alusão ao Dia Internacional da Mulher, a coligação Força Madeira, encabeçada por Raquel Coelho, lembrou, em comunicado, que, “na Madeira as mulheres só começaram a ter destaque e a encabeçar listas na política praticamente após 40 anos de regime democrático”, tendo apenas algumas mulheres encabeçado as listas dos círculos concelhios, antes disso e em eleições autárquicas.

A candidatura recorda que “nas eleições legislativas regionais de 2000, Helena Jardim foi cabeça-de-lista do PSN, pelo Funchal e a Luísa Mendonça pelo círculo do Porto Santo. Na década de 90 tivemos Guida Vieira que encabeçou eleições autárquicas pela UDP. Luísa Mendonça foi vice-presidente da Câmara do Porto Santo pelo PS”.

Continuando, refere a Força Madeira, “em 2011, tivemos a primeira mulher líder parlamentar pelo PTP. Em 2017, tivemos mulheres nos principais partidos a disputarem vitórias autárquicas. Tendo sido eleita a primeira mulher presidente de câmara pelo PS, na Ponta de Sol, Célia Pessegueiro, que também já havia sido a primeira mulher a assumir a presidência de uma estrutura partidária, neste caso, da JS que liderou entre 2002 e 2008”.

Após a implementação do círculo único para as eleições regionais, só a partir de 2019, mulheres encabeçaram listas partidárias, pelo PTP e pelo MRPP, Raquel Coelho e Fernanda Calaça, respetivamente, relembra ainda, para concluir que, atualmente, a Região conta com cinco mulheres líderes partidárias: Dina Letra pelo BE, Monica Freitas pelo PAN, Liana Reis pelo RIR, Marta Sofia pelo Livre, e Raquel Coelho pelo PTP.