A coligação Força Madeira – constituída pelos partidos MPT, PTP e RIR – defendeu ontem a importância que têm as IPSS, designadamente no apoio que prestam aos mais vulneráveis. Assim, defendem a “atribuição de apoios adequados por parte do Governo Regional” e que, como parceiro, “o Governo Regional deve assegurar uma fiscalização regular às respostas dadas pelas mesmas”.

Alertam para o excesso de burocracia e deixam uma série de propostas, tais como: “agilizar os processos para atribuição dos apoios sociais, tornando-os mais práticos e menos morosos. Realizar auditorias aos apoios sociais atribuídos e que estão ativos, com acerto / revisão dos mesmos. Realizar auditorias aos vários Serviços de Segurança Social locais em relação ao funcionamento dos mesmos. Implementar a rotatividade dos profissionais. Criar uma equipa multidisciplinar para dar resposta à Linha de Emergência Social Regional”.