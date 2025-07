Entre as 10h00 e as 12h00, a Bordal celebra o Dia Internacional do Bordado, na Rua Fernão de Ornelas, com uma iniciativa que vai mostrar ao vivo as várias fases de produção do Bordado Madeira.

Pelas 10h30, no Regimento de Guarnição n. º3 (RG3), decorre a tomada de posse do novo comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General José Carlos Mello Loureiro.

Em São Vicente, às 10h30, ocorre a inauguração da nova loja Continente Modelo.

-Tem início às 11h30, no Centro Comunitário Regional por baixo do Beer House, o evento no âmbito da escala do veleiro Restauration na Marina do Porto do Funchal.

-Às 12h30 e às 19h30, acontecem duas mostras gastronómicas madeirense-norueguesas. A primeira no Porto do Funchal e a segunda no Colégio dos Jesuítas.

Começa às 15h00, no auditório da Reitoria, Colégio dos Jesuítas, a sessão inserida nas comemorações do bicentenário da travessia da embarcação Restauration — um marco histórico que assinala os 200 anos da viagem transatlântica de 1825.

Às 22h00, atua o artista Janeiro, no âmbito dos Concertos L, na Ponta do Sol.

Em Machico, atua às 23h00, o cantor português SYRO, no palco da Semana.