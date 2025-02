O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, endereçou à imprensa o habitual comunicado de domingo, onde frisa a postura contraditória de Miguel Albuquerque quanto à redução da dívida.

Diz o autarca que nos últimos dias Miguel Albuquerque atuou como defensor público da redução da dívida pública como um passo fundamental para garantir a sustentabilidade financeira da Região. As declarações, feitas durante uma iniciativa promovida pela empresa “Madeira Parques Empresariais”, sublinharam a importância, a seu ver, desta medida para o futuro económico da Madeira.

Contudo, esta posição, elabora Sousa, entra em total contradição com a postura que o PSD tem reforçado nos últimos 11 anos, especialmente no que diz respeito à gestão municipal de Santa Cruz.

Filipe Sousa aclara que desde que o JPP assumiu a liderança da Câmara Municipal, uma das suas principais prioridades foi precisamente a redução da dívida pública, com o objetivo de consolidar as contas, garantir o investimento e concretizar projetos sustentáveis.

Apesar dos resultados positivos alcançados em Santa Cruz, refere a mesma voz, a estratégia do JPP foi alvo de críticas constantes por parte do PSD e de Miguel Albuquerque.

“Albuquerque, que agora parece querer aplicar a mesma receita a nível regional Esta mudança de discurso do PSD não é mais do que um reconhecimento tardio – ainda que disfarçado – do modelo de gestão que o JPP implementou com sucesso em Santa Cruz. Se reduzir a medida da dívida pública é agora vista como essencial para o futuro da Madeira, por que razão foi tão duramente contestada quando aplicada no nosso município?”, questiona.

Para o presidente da autarquia, resta saber se o próximo Governo Regional será capaz de seguir o exemplo do JPP em Santa Cruz, com a mesma determinação, responsabilidade e eficácia, ou se voltará a cair em contradições.