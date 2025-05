O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz garantiu hoje que, assim que assuma o cargo de deputado na Assembleia da República, vai continuar a lutar pela resolução do problema da Esquadra da Polícia de Segurança Pública.

Foi na cerimónia de assinatura de protocolo que decorreu, esta tarde, no salão Nobre do Município, que Filipe Sousa, que se despede da vida autárquica, afirmou que, desde outubro, altura em que a República foi informada de que a Câmara de Santa Cruz está disponível para libertar 500 mil euros para o lançamento da primeira pedra do edifício, ainda não obteve resposta. Já quanto à missão de transferência dos elementos da PSP para as antigas instalações dos Julgados de Paz - cujo protocolo foi assinado hoje - Filipe Sousa afirma que vai para casa descansado.

A mudança das atuais instalações- que ainda esta semana foram notícia no JM, devido a uma praga de ratos- acontecerá em junho. O comandante da PSP agradeceu as instalações, agradeceu os 12 anos que Filipe Sousa esteve à frente de Santa Cruz e apelou a que, nas novas funções, o futuro deputado lute para que a PSP seja contemplada com as condições de trabalho que acabam por beneficiar toda a população.