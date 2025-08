A CDU-Madeira realiza, hoje, uma iniciativa política junto ao Complexo Habitacional das Lajinhas, no Monte. A visita acontece pelas 11 horas.

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARM) promove o 2.º curso de primeiros socorros para jovens/2025.

Têm início, hoje, as novenas a Nossa Senhora do Monte, às 19h30. Segue-se a oração do terço e missa. A primeira novena tem o título ‘Chave d’Ouro’, com pregação do padre Pedro Nóbrega e é animada pelo Coro No Tom.