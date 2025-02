É verdade que estamos no inverno, mas o bom tempo que se tem feito sentir na Madeira vai continuar a imperar ao longo deste que é o primeiro dia do mês de fevereiro. São esperados 21º de máxima e 16ºC de mínima.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu estará em geral muito nublado, com boas abertas na vertente sul da ilha da Madeira até ao início da tarde.

Há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, em especial a partir da tarde.

Já o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê, para a costa norte, ondas de nordeste com 2 a 2,5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros. Já para a costa sul, as previsões são de ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.