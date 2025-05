Amanhã, quarta-feira, terá início a terceira edição do Festival de Teatro Ambiental ‘Atitude Verde por um Planeta Saudável’, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Esta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, tem um caráter intergeracional e contará com a participação de alunos de diversas escolas do concelho, bem como de utentes da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau.

O festival tem como objetivo consciencializar o público para a importância da preservação do ambiente e da adoção de práticas sustentáveis.