No domingo passado, dia 8 de junho, realizou-se mais uma vez a Festa do Espírito Santo da Encumeada - Serra de Água, mantendo a tradição que remonta do início do século passado.

Numa nota enviada à redação, a Casa do Povo da Serra de Água lembrou que antigamente as pessoas juntavam-se na boca da Encumeada, gente vinda a pé do lado sul e do lado norte da ilha, aproveitando esta oportunidade para confraternizar com os vizinhos das freguesias próximas. Havia uma Missa campal, sem grandes ornamentos e após uma volta pela plateia, para a recolha das esmolas, fazia-se a descida, colhendo galhos de giesta para levar até à igreja.

Hoje em dia a festa conta com um grande palco e a Missa é acompanhada com a atuação do coro paroquial. A descida é acompanhada pela Banda Municipal da Ribeira Brava e pelo Grupo de Amigos da Casa do Povo da Serra de Água, que anima a população que se junta nesta descida, em segurança, com a PSP a controlar o trânsito.

“Esta grande festa em que a Missa campal e a descida do Espírito Santo se transformou, deve-se, principalmente, aos apoios que recebemos para a realização do evento”, destacou a mesma nota.