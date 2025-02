O secretário regional da Economia, Turismo e Cultura disse hoje que as festas do Carnaval deste ano vão custar 511 mil euros, o mesmo valor do ano passado.

O número de trupes para o cortejo de sábado chega aos 13 grupos, havendo duas novidades: um grupo das Achadas de Gaula e outro designado D’Enigmas.

Deverão desfilar cerca de 1.550 pessoas no sábado.

Na apresentação do programa, no Atelier Vicente’s, no Funchal, Eduardo Jesus referiu que o programa de festas começa no dia 26 de fevereiro e termina a 9 de março.

Neste momento, a taxa de ocupação hoteleira prevista é de 88%, um ponto percentual acima do que foi estimado no ano passado, nesta altura. Jesus acredita que a ocupação possa ainda melhorar até ao arranque das festividades.

No total, estão envolvidas nesta edição de carnaval 4.450 pessoas, entre cortejos, placa central, grupos de animação e iniciativas em museus.