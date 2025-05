Depois do Workshop de Bordado da Madeira realizado para assinalar o Dia da Mãe, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove ao longo desta semana seis Oficinas Abertas de Bordado da Madeira.

Tendo como palco privilegiado, o Stand deste Instituto na Festa da Flor situado junto à Igreja da Sé, estas Oficinas, destinadas ao público em geral, decorrem esta segunda-feira, quarta e sexta, informa o IVBAM em comunicado.

Assim, nos dias 5, 7 e 9 de maio, das 10h às 13h e das 14h às 17h as “Oficinas Abertas” de Bordado da Madeira serão orientadas por Firmina Abreu, Bordadeira de Casa.

A participação implica o pagamento de 15 euros, que inclui um kit completo para a formação de iniciação ao Bordado da Madeira.

“Deste modo, o IVBAM procura, de um modo informal e num ambiente festivo, aproximar os residentes e turistas desta arte secular através de uma experiência envolvente uma vez que ação contempla o ensinamento através de uma Bordadeira de Casa experiente, o contacto com o Bordado através da execução de um conjunto de pontos e a visualização do produto final através das Casas de Bordado da Madeira representadas no Stand do IVBAM.

Até dia 13 de maio, o Bordado da Madeira está em destaque, de segunda a domingo das 10h às 19h através de quatro produtores autorizados de Bordado da Madeira, designadamente Gês Bordados, Bordal – Bordados da Madeira, Abreu & Araújo e Luís de Sousa - Casa do Turista”, lê-se ainda.