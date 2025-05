A abertura oficial da Festa da Diversidade Cultural 2025 arranca amanhã, 23 de maio, pelas 18h30, no Centro Cívico de São Martinho contando com a presença do Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, do presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves.

A abertura do evento conta também com a presença da Secretária Regional de Inclusão Social, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e a Vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Ana Bracamonte.