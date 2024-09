Ferry: Pedro Fino diz que “caiu a máscara ao partido de Paulo Cafôfo”

Pedro Fino não tem dúvidas: “Caiu a máscara ao partido de Paulo Cafôfo”. É assim que o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas reage ao líder do PS-Madeira, que acusou o Governo Regional de utilizar o ferry como “cartada eleitoral”

“Autonomia, para o secretário-geral do PS-Madeira, é responsabilizar a Madeira e os madeirenses pelo reiterado incumprimento, por parte do estado, das obrigações constitucionais que tem para com os povos insulares”, lê-se em comunicado.

“Com uma falta de decoro político que impressiona, o líder socialista teve a desfaçatez de defender que é aos madeirenses que compete pagar com os seus impostos a ligação ferry entre a Região e o continente”, acrescenta-se na nota, que indica acusa Cafôfo de “esquecer que, nos termos das normas europeias, das leis nacionais, e de todos os princípios basilares da nação e do estado, é ao estado central que compete garantir essa ligação, no cumprimento estrito do princípio da continuidade territorial”.

“Fazendo tábua rasa das suas próprias promessas eleitorais, Paulo Cafôfo tenta confundir os madeirenses com finalidades de sobrevivência política. Porém, mais não faz do que desresponsabilizar o estado central, desrespeitar os madeirenses e desconsiderar a Autonomia”, acrescenta-se na nota.

“Sabia-se que o PS-Madeira sempre foi um partido anti autonomista. Agora caiu-lhe a máscara com que tem enganado muitos madeirenses”, concluiu Pedro Fino, assegurando que o “Governo Regional reitera que irá prosseguir os seus esforços no sentido de fazer com que de uma vez por todas o estado central assuma as suas responsabilidades para com o povo da Madeira também no que diz respeito à ligação marítima entre o Continente e a RAM”.