Paulo Cafôfo critica a forma como o Governo Regional está a lidar com a ligação ferry entre a Madeira e o continente. “Fica cada vez mais claro que o dossiê ‘ferry’ só é priorizado pelo Governo Regional e pelo PSD quando dá jeito para fins eleitoralistas. As declarações do secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, ao JM-Madeira são prova cabal disso mesmo”.

Ao Jornal, Pedro Fino rejeitou a possibilidade de a Madeira custear a operação, desiderato que também mereceu críticas de Cafôfo. “Agora, Pedro Fino garante que o Governo Regional não vai subsidiar uma operação ‘ferry’ e defende ser responsabilidade da República lançar um concurso que assegura a continuidade territorial. Quando for conveniente, será novamente cartada eleitoral do Governo Regional do PSD. As estratégias que têm como objetivo perpetuar o poder na região, que já duram há quase meio século, são cada vez mais evidentes”.

Para Cafôfo, o Executivo madeirense “deveria ser o primeiro interessado em que esta operação se concretizasse”, sublinhando que “para trás ficam os madeirenses, que assim continuarão sem uma alternativa na sua mobilidade para fora da Madeira, nomeadamente para o continente português”.