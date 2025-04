O treinador do Nacional, Tiago Margarido, pediu hoje aos jogadores “entrega e dedicação” para vencer o Boavista, que coloca muita intensidade em campo, em antevisão ao duelo de sábado da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

“Jogando no seu estádio, perante os seus adeptos, todos nós conhecemos a mística do Boavista. Sabemos que eles dão tudo quando entram em campo e nós temos que igualar esse nível”, projetou o técnico ‘alvinegro’, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

Tiago Margarido reforçou a importância de a equipa madeirense “ganhar duelos” e ter “agressividade no jogo”, referindo que os jogadores estão “preparados para o contexto que vão encontrar pela frente” contra os ‘axadrezados’.

Na terceira experiência como treinador principal do Boavista, Jorge Couto “conhece os cantos à casa” e venceu logo na estreia, frente ao Rio Ave, por 2-0, o que pode conferir dificuldades adicionais.

“Não é tão fácil, obviamente, porque só temos a amostra de um jogo. E sabemos perfeitamente que foi um jogo com particularidades específicas, porque foi fora do [Estádio do] Bessa, utilizando uma estratégia adaptada ao Rio Ave. Portanto, trabalhamos com outras possibilidades ao longo da semana”, notou o ‘timoneiro’ dos nacionalistas.

O centrocampista Djibril Soumaré cumpriu castigo na derrota por 1-0 frente ao Estrela da Amadora e está de regresso às opções, o que permite escolher com maior critério quem está “circunstancialmente melhor” para ajudar a equipa.

“A nós, treinadores, é algo que nos agrada. O facto de alargamos o leque de opções permite-nos tomar decisões em função do estado atual do atleta”, segundo Margarido.

Com lesões de longa duração, o defesa Ivanildo Fernandes e o médio Miguel Baeza não recuperaram a tempo e são baixas para este encontro.

O Nacional, que ocupa o 11.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, com 29 pontos, tantos como o Arouca (12.º) e o Rio Ave (13.º), visita no sábado o Boavista, 18.º e lanterna vermelha do campeonato, com 18, em igualdade com o Farense, que é 17.º.

O desafio da 29.º jornada tem início agendado para as 15:30, no Estádio do Bessa, sob arbitragem de David Silva, da associação do Porto.