No passado dia 27 de março, foram realizados, pela primeira vez no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM), dois procedimentos de encerramento percutâneo do apêndice auricular esquerdo (AAE).

Esta intervenção visa prevenir o acidente vascular cerebral (AVC) isquémico cardio-embólico em doentes com fibrilação auricular que apresentam contraindicações formais à anticoagulação oral crónica ou que já sofreram complicações hemorrágicas graves.

O procedimento consiste na inserção de um dispositivo no interior do AAE, através de um acesso venoso percutâneo pela veia femoral. Esta técnica permite ocluir e excluir o lúmen do apêndice da restante cavidade da aurícula esquerda, impedindo assim a formação e migração de coágulos para a corrente sanguínea, reduzindo significativamente o risco de AVC.

A intervenção foi realizada no laboratório de hemodinâmica por uma equipa de cardiologia de intervenção constituída pelos médicos Ricardo Rodrigues e Bruno Silva, com o apoio do cardiologista de intervenção do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Marco Costa.

A equipa contou ainda com o cardiologista de imagem João Adriano Sousa, o médico anestesiologista Diogo Costa e a interna de anestesiologia Catarina Perdigão, além dos enfermeiros Fábia Camacho e Ricardo Franco, e os técnicos de cardiopneumologia, Fátima Spínola, Miguel Domingues, Catarina Lopes.