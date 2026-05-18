PRR: Portugal vai receber 2.321 ME com validação do 9.º pedido de pagamento

Portugal vai receber 2.321 milhões de euros com a validação do nono pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que foi hoje apresentado a Bruxelas, indicou o Ministério da Economia.

“A validação deste 9.º e penúltimo pedido de pagamento pela Comissão Europeia permitirá a Portugal receber cerca de 2.321 milhões de euros (valor líquido de pré-financiamento), dos quais 1.859 milhões em subvenções e 462 milhões sob a forma de empréstimos”, detalhou, em comunicado, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial.

Com este valor, os pagamentos recebidos vão corresponder a 78% da dotação aprovada.

O ministro da Economia anunciou hoje, em Lisboa, que Bruxelas já aprovou a última revisão submetida ao PRR e que ainda hoje a Comissão Europeia vai receber o nono pedido de pagamento.

“Hoje de manhã, a Comissão Europeia aprovou a última alteração que apresentámos ao PRR em 31 de março, com cerca de 18 diferenças. Hoje à tarde também já deve ter entrado o nono pedido de pagamento”, afirmou o ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, na conferência PTRR: Um novo ciclo de investimento, em Lisboa.

O governante sublinhou que o plano “vai acabar bem e está a correr bem”, apesar de admitir que começou com um atraso.

Com o nono pedido de pagamento, a execução do plano vai passar de cerca de 61% para 75%.

De acordo com a nota hoje divulgada pelo Ministério da Economia, o nono pedido de pagamento integra 51 marcos e metas em áreas como respostas sociais, inovação empresarial, qualificação, transição digital, sustentabilidade, competitividade e eficiência da Administração Pública.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.