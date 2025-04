É instalada esta tarde, pelas 15 horas, a Assembleia Legislativa Regional para a XV Legislatura (2025 – 2029), decorrente da vontade eleitoral dos mais de 142 mil eleitores votantes que a 23 de março elegeram 6 forças políticas para compor o Parlamento madeirense.

A nova Assembleia, com 47 assentos, é traduzida em 23 deputados do Partido Social Democrata, vencedor das eleições, seguido de 11 deputados do maior partido da oposição – Juntos Pelo Povo – que, como segunda força política na Região, terá a responsabilidade de indicar um vice-presidente para a ALRAM.

Seguem-se oito deputados do Partido Socialista, três do Chega, 1 deputado do Centro Democrático Social e 1 deputado da Iniciativa Liberal.

Entre a ordem dos trabalhos, para esta tarde, está a votação do novo presidente da ALRAM, cargo até então ocupado pelo democrata-cristão José Manuel Rodrigues.

O nome indicado pelo partido vencedor das eleições é o de Rubina Leal (para a presidência) e o JPP indicará Rafael Nunes para a vice-presidência.

De acordo com o disposto no artigo 19.º do Regimento da ALRAM, será eleito o novo presidente da Mesa da Assembleia Legislativa da Madeira, figura central na condução dos trabalhos parlamentares e na representação do Parlamento madeirense.

Seguindo os trâmites regimentais, decorreram ainda as eleições dos vice-presidentes da Mesa, nos termos do artigo 28.º do Regimento. Um vice-presidente foi proposto pelo Grupo Parlamentar do PSD, ao abrigo do n.º 2 do referido artigo, e outro pelo Grupo Parlamentar do JPP, conforme estipula o n.º 3 do mesmo artigo, refletindo o pluralismo e a representatividade política no seio da Assembleia.

Foram também eleitos os secretários e vice-secretários da Mesa, nos termos do artigo 28.º, n.º 1, concluindo assim a composição da estrutura que assegura o regular funcionamento dos trabalhos parlamentares.