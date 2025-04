O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos inaugura no próximo dia 14 de abril, às 16h, a exposição “Metamorfose”, da autoria de Gilberto Soares, ficando patente até 14 de maio.

Gilberto Soares, natural da Calheta, é um artista multifacetado, com formação em Pintura decorativa pela Escola Industrial e Comercial do Funchal. Ao longo da sua carreira, tem-se destacado pela versatilidade e capacidade de expressar as emoções e transformações que o tempo provoca nas ações do dia a dia. Participou em diversas exposições, tanto na Madeira como no Continente e em vários concursos, onde foi distinguido com um 2.º lugar no Concurso de Desenho e Pintura do INATEL. Colaborou na ilustração do livro “A Curva dos Dias” de Agostinho Soares.

“Metamorfose” é uma exposição que explora o conceito do Tempo, esse vento constante que marca todos os momentos da vida, mas que, muitas vezes, passa despercebido. A exposição questiona a mudança que ocorre, não só na realidade, mas também no próprio observador, levando-nos a refletir sobre a transformação das formas, das cores e elementos naturais que nos rodeiam. A obra de Gilberto Soares é uma meditação visual sobre como o tempo se manifesta em diferentes aspetos da vida. Desperta-nos para as marcas que o tempo deixa nas pessoas, nas paisagens e na memória coletiva.

Nas suas obras, o artista utiliza uma diversidade de técnicas, desde acrílico, pastel misto, óleo e tinta-da-china, criando uma riqueza de texturas e cores que convidam à contemplação e à reflexão sobre as metamorfoses da vida. A exposição contará com cerca de 12 obras que representam diferentes fases e interpretações do Tempo, oferecendo ao público uma experiência única e profunda.